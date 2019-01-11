Украина передала в НАТО список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава ВМС

КИЕВ. 11 января. УНН. Делегация Верховной Рады Украины приняла участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе, во время которой украинская сторона донесла другим делегатам из 12-ти стран позицию относительно содержащихся в России военнопленных украинских моряков, передала список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава и наметила векторы ближайшего сотрудничества. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО Оксана Юринец, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.

"Чуть больше чем день, но очень активно отработали в Брюсселе на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО ... Работа нашей делегации заслуживает отдельной благодарности. С главного - донесли другим делегатам из 12-ти стран нашу позицию относительно содержащихся в России военнопленных украинских моряков, передали список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава, наметили векторы ближайшей сотрудничества", - цитирует пресс-служба слова Юринец.

Сообщается, что участие в заседании Совета приняли 28 парламентариев из 12 стран-членов НАТО. Состоялись встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, председателем Военного комитета НАТО, представителями управлений политики обороны и планирования; общественной дипломатии; новых вызовов безопасности. Кроме того, в рамках заседания был проведен круглый стол о перспективах развития ситуации в Украине и сотрудничества НАТО с Украиной.

На заседании рассмотрели вопросы безопасности, политические вопросы, развитие сотрудничества Украины с Альянсом. Особое внимание было уделено вопросу военнопленных украинских моряков, которых Россия атаковала в Керченском проливе.

Во время заседания Межпарламентского Совета Украина - НАТО выступил также представитель украинской делегации Андрей Левус. Он представил законопроект о комитете парламентского контроля спецслужб, принятие которого является важным этапом евроатлантической интеграции.

Напомним, парламентарии стран НАТО и их украинские коллеги должны были сегодня обсудить в Брюсселе вопросы безопасности и партнерства из-за российской агрессии в Черном море.