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В Константинополе не исключают изменений в Томосе для ПЦУ

В Константинополе не исключают изменений в Томосе для ПЦУ

КИЕВ. 11 января. УНН. Экзарх Константинополя Даниил говорит, что изменения в Томосе возможны при получении Православной церковью Украины статуса патриархата. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Экзарх Константинополя Даниил отметил, что правок в текст Томоса вносить не будут, документ просто заменят.

"Это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно. Это будет новый документ с провозглашением патриархата", - рассказал он.

По словам экзарха, предыдущий документ хранится в архиве.

"Мы имеем свою копию, а церковь - свою. И они должны быть идентичными", - добавил экзарх Константинополя Даниил.

Напомним, в Константинополе уверены, что ПЦУ может стать патриархатом.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Томос
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