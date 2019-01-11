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Законопроект о запрете продажи алкоголя вблизи школ будут принимать как можно быстрее - нардеп

Законопроект о запрете продажи алкоголя вблизи школ будут принимать как можно быстрее - нардеп

КИЕВ. 11 января. УНН. Законопроект № 9065, который предусматривает усиление ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и содержит нормы о запрете продавать спиртные напитки, а также табак вблизи школьных дворов в ближайшее время планируют вынести на рассмотрение парламента. Об этом в комментарии УНН рассказал один из соавторов документа, нардеп Денис Силантьев.

По его словам, точная дата голосования пока не известна, однако, все комитеты ВР рекомендуют рассматривать такие социально важные инициативы в первую очередь.

"Мы рекомендуем, и наш Комитет, в том числе, что законы, касающиеся защиты молодежи, улучшение здоровья и образа жизни молодого поколения, должны выноситься в первую очередь. Здоровье нации - это сверхважно", - сказал депутат.

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Силантьев добавил, что законопроект № 9065, вероятно, будет принят в текущем году.

"Я надеюсь, как и все авторы документа, документ будет вынесен в сессионный зал в ближайшее время. Вопрос важны. К сожалению, у действующего правительства немного сдвинутые приоритеты, и они отстаивают больше не интересы молодежи, а идет напор на перераспределение средств и так далее. Но мы надеемся, что проблемы молодежи выйдут на первый план. Надеемся, что законопроект в этом году будет принят", - отметил политик.

Напомним, законопроект (№ 9065) был инициирован группой народных депутатов во главе с Андреем Павелко.

Законопроект, среди прочего, предусматривает 100-кратное повышение штрафов, введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также "предлагает" запретить торговлю алкоголем и табаком вблизи школьных дворов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, алкоголь
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