Украина решила отказать РФ в выдаче члена "Правого сектора"

КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня заместитель Генерального прокурора Евгений Енин принял решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было принято решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", - написала Сарган.

Она также добавила, что "ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора".

Напомним, Украина выдала России Тимура Тумгоева - добровольца из Ингушетии, который воевал на Донбассе.

В ГПУ отметили, что россиянина Тимура Тумгоева было выдано России без нарушения требований национального законодательства.