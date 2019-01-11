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Москва хочет земельный коридор в оккупированный Крым - генерал Наев

Москва хочет земельный коридор в оккупированный Крым - генерал Наев

КИЕВ. 11 января. УНН. Москва хочет земельный коридор в оккупированный Крым, потому азовский регион Украины представляет для нее особый интерес. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung, передает УНН.

По словам командующего ООС, ситуация на фронте стабильная и в целом контролируемая, но отсутствие масштабных атак не означает, что Россия остановила свои попытки подпитывать конфликт.

“В настоящее время враг очень активен, особенно в области Мариуполя и в Азовском регионе. Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможности продвигаться дальше на территорию Украины. Прежде всего, Москва хочет заставить земельный коридор в оккупированный Крымского полуострова”, — сказал Наев.

Ранее УНН сообщал, что по мнению командования ООС Россия становится причиной военных конфликтов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Сергей Наев, ООС
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