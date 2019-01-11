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Россия использует перемирие для перегруппировки войск - командующий ООС

Россия использует перемирие для перегруппировки войск - командующий ООС

КИЕВ. 11 января. УНН. Россия использует периоды прекращения огня на Донбассе, чтобы перегруппировать свои войска. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung, передает УНН.

Командующий ООС рассказал, что военную активность контролируемых Россией боевиков “народных республик” во время прекращения огня могут подтвердить не только украинские военные.

“Конечно, противоположная сторона использует периоды прекращения огня, чтобы перегруппировать свои войска и установить новые провокации — и это могут подтвердить не только наши солдаты, но и международные наблюдатели”, — сказал он

Ранее УНН сообщал, что по мнению генерала Наева, Россия активна в азовском регионе, поскольку стремится создать сухопутной коридор в оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, военные, ООС
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