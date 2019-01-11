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Только Москва способна прекратить конфликт на Донбассе - генерал Наев

Только Москва способна прекратить конфликт на Донбассе - генерал Наев

КИЕВ. 11 января. УНН. Прекратить конфликт на Донбассе состоянии только Москва, так как российский режим полностью контролирует боевиков “народных республик”. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung, передает УНН.

По убеждению Наева, ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе несет Россия, поскольку именно она контролирует так называемые “народные республики”.

“Нам нужна четкая позиция международного сообщества в осуждении агрессивных актов России. Руководство так называемых „псевдо-республик“ полностью зависит от Кремля и только Москва способна прекратить конфликт на Донбассе”, — сказал командующий ООС.

Ранее УНН сообщал, что по данным ООС Россия использует режим прекращения огня для перегруппировки войск и планирования провокаций.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Сергей Наев, ООС
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