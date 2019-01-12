ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 12 января. УНН. 11 января боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в район поселка Кряковка на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное , дважды Лебединский, дважды Гнутово на Мариупольском направлении”.

Вследствие обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

“Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 11 января, двух оккупантов было уничтожено и двое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня”, — добавили в пресс-центре ООС.