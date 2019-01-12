Украина определилась, кого поддержит на выборах Генсека СЕ

КИЕВ. 12 января. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ определилась, что на выборах Генсека Совета Европы поддержит кандидатуру Андрюса Кубилюса. Об этом сообщил председатель украинской постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.

"Большинство украинской делегации давно определилось - мы поддерживаем кандидатуру Андриаса Кубилиуса, бывшего премьера Литвы и автора проекта плана Маршалла для Украины", - сообщил он в Twitter.

На должность Генерального секретаря организации претендуют четверо кандидатов. Комитет министров проведет собеседование с четырьмя кандидатами с каждым отдельно в марте 2019-го и определит окончательный список кандидатов, который будет передан Парламентской ассамблеи Совета Европы. Затем ПАСЕ приступит к выборам следующего Генсека СЕ, которые должны состояться в июне 2019 года. Мандат нового Генсека СЕ начинается 1 октября 2019-го, отметили в Совете Европы.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается прежде всего России.