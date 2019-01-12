Украина закупила в Турции ударные дроны

КИЕВ. 12 января. УНН. Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для Вооруженных сил Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2", - сообщил Президент.

По словам Главы государства, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме вискотехнологичних характеристик, "также могут быть довооружены благодаря современным высокоточным ракетным вооружениям для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей".

Президент также добавил, что это соглашение является частью мер по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружений".

"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО", - подчеркнул Порошенко.

5 ноября советник Президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что Украина может закупить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Вскоре была обнародована сумма контракта на поставку ударных беспилотников из Турции.

Как сообщал УНН, Порошенко заверил, что в 2020 году ВСУ перейдут на стандарты НАТО.