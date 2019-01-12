В России продлили срок следствия по делу украинских моряков

КИЕВ. 12 января. УНН. Срок предварительного следствия по делу захваченных в конце ноября в районе Керченского пролива украинских моряков продлен в РФ до 25 мая. Об этом сообщил источник, близкий к следствию, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая", - сказал источник, отметив, что следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.