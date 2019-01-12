Гриценко не ответил на вопрос о личной ответственности за состояние армии в начале АТО

КИЕВ. 12 января. УНН. Кандидат в президенты Анатолий Гриценко не чувствует своей ответственности за слабое состояние украинской армии на момент начала боевых действий на Востоке нашего государства, несмотря на то, что он занимал должность министра обороны при трех премьер-министрах (Тимошенко, Еханурове и Януковиче), а также на то, что в течение пяти лет после этого возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Такой вывод можно сделать из его ответа на поставленный вопрос журналиста сегодня во время брифинга в ЦИК, передает УНН.

"Первое: я был министром обороны при одном Президенте. Конституция составлена так, что не Премьер определяет, кто будет министром обороны, а Президент. Поэтому премьеры менялись, а я оставался на посту министра, это первое. Второе, если вас действительно интересуют параметры боевой подготовки, какими они были на момент, когда я взял ответственность за армию, и когда наша команда оставила Минобороны - это рост в два-три раза. Точка", - сказал Анатолий Гриценко.

Добавим, сегодня Гриценко подал документы в ЦИК, а вчера его кандидатуру в президенты выдвинули на форуме демократических сил.

Отметим, что это уже третья проба Гриценко побороться за кресло президента, и предыдущие две для него оказались безуспешными.

Добавим, что Гриценко в свое время отказался возглавить самооборону Майдана, отказался возглавить СНБО в разгар российской агрессии, а также уклонился от мобилизации на фронт.