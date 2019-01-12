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Украина выступила за отмену вето в Совбезе ООН

Украина выступила за отмену вето в Совбезе ООН

КИЕВ. 12 января. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН. Об этом Ельченко написал в своей статье для "Зеркала недели", передает УНН.

"Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии - в политическом измерении, сфере безопасности и гуманитарном измерении... Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно остро в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности", - сообщил Ельченко.

По его словам, постоянный член Совета безопасности ООН, когда он является стороной конфликта, должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он является заинтересованной стороной.

Ельченко также добавил, что Украина входит в число стран-подписантов декларации в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей "постоянной пятерки" Совбеза ООН относительно отказа от использования права вето в случаях массовых злодеяний.

Ранее УНН сообщал, что Украина призвала ООН реформировать Совбез.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Совбез, Совет безопасности, Владимир Ельченко
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