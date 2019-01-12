Названо имя главы представительства Константинополя в Киеве

КИЕВ. 12 января. УНН. Священный синод Вселенского патриархата назначил председателя киевской Ставропигии - то есть Андреевской церкви, которая является постоянным представительством Константинопольской церкви в украинской столице. Им стал архимандрит Михаил (Анищенко), который до этого был предстоятелем храма в городе Анталия. Об этом со ссылкой на источники в Константинополе сообщило ВВС Украина, передает УНН.

"Именно Андреевская церковь выполняет роль резиденции Вселенского патриарха Варфоломея и представительства Константинопольской церкви. Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет ее предстоятелем", - пишет издание.

Киевскую ставропигию Священный синод Вселенского патриархата восстановил еще в октябре прошлого года.

Киевская ставропигия - то есть Андреевская церковь - будет напрямую подчиняться Вселенскому патриарху, а не местной церковной власти.

Как сообщал УНН, 7 ноября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве. В киевской Андреевской церкви будет расположено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.