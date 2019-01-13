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В Украине сейчас идет война - главнокомандующий литовской армии

В Украине сейчас идет война - главнокомандующий литовской армии

Йонас Витаутас Жукас

КИЕВ. 13 января. УНН. Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас заявил, что в Украине сейчас идет война. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", - ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине.

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Также он отметил: "Кошмар (военный конфликт - ред.) можно завершить ... мы должны принять какие-то планы. И главное - это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации."

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму Российская Федерация начала обучения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, война, военные
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