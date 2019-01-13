Трамп предложил Ким Чен Ыну провести переговоры во Вьетнаме

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил провести следующую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

"Вьетнам является приоритетным местом для проведения следующей встречи двух лидеров. Пхеньян рассматривает предложение Вашингтона, но официального ответа пока не было", - говорится в сообщении.

Отмечают, что первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Как сообщал УНН, ранее Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.