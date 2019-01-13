ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных

КИЕВ. 13 января. УНН. 12 января боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели огонь: “огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении”.

Вследствие обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

“Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня”, — добавили в пресс-центре ООС.