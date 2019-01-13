Рейтинг Трампа значительно упал из-за рекордного "шатдауна"

КИЕВ. 13 января. УНН. В январе рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа, по данным социологов, снизился до 44%. Рейтинг неодобрения главы государства тем временем, по их данным, достиг 56%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Hill.

"Согласно последнему опросу издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа составил 44%. По сравнению с аналогичными показателями прошлого месяца он снизился на три пункта, с 47% в декабре, отмечают специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечают, что опрос проводился с 8 по 11 января. Он стартовал в 21 день прекращения работы федерального правительства США и выпал в заключение недели, когда тысячи госслужащих впервые не получили свою зарплату через так называемый "шатдаун".

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Также согласно результатам исследования, "решительную поддержку" президенту США выразили только 22% американцев (673 человек), почти столько же людей (661, 22%) заявили о частичном одобрение деятельности Трампа. Частично не одобрили главу государства тем временем 15% жителей США (446 человек). Об абсолютном недовольстве политикой американского лидера тогда заявили еще 1235 человек (41%). Таким образом, рейтинг неодобрения Трампа, как заметили социологи, на фоне "шатдаун" вырос до 56%. В декабре прошлого года такую ​​точку зрения высказывали 53% американцев.

Как сообщал УНН, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемый "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.