В РФ продлили срок предварительного следствия в отношении пленных моряков

КИЕВ. 13 января. УНН. Срок предварительного следствия в отношении военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в результате инцидента в районе Керченского пролива, продлен до 25 мая. Об этом в Facebook сообщил адвоката Николай Полозов, передает УНН.

"В отношении военнопленных украинских моряков срок предварительного следствия продлён до 25 мая 2019 года", – написал защитник.

По его словам, следствие просит суд продлить срок содержания под стражей в отношении всех военнопленных до 26 апреля 2019 года.

Как сообщал УНН, 15 января Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСБ РФ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.