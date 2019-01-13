Больного политзаключенного Бекирова отвезут в больницу – Омбудсмен

КИЕВ. 13 января. УНН. Так называемый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму пообещал, что в понедельник, 14 января, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отвезут в больницу. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Так, она сообщила, что говорила с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова.

"По словам российского омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым", - написала Денисова.

Кроме того, Москалькова предоставила Денисовой справку о том, что к Бекирову в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма.

"Они сообщили, что Эдема Бекирова содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", - отметила украинский Омбудсмен.

Также, по словам Денисовой, Москалькова поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму и "он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь".

Как сообщал УНН, "Верховный суд" временно оккупированного Крыма на заседании принял решение оставить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова под стражей до 11 февраля.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

Также УНН информировал, Украина через Москалькову требует медпомощи для арестованного Бекирова.