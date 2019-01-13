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В РФ заявили, что не нашли рак у политзаключенного Клиха

В РФ заявили, что не нашли рак у политзаключенного Клиха

КИЕВ. 13 января. УНН. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, у удерживаемого в РФ политзаключенного Станислава Клиха диагноз рака не подтверждается. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"По словам Москальковой, Уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - написала украинский Омбудсмен.

Кроме того, Денисова анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова, которая пройдет в Москве в понедельник, 14 января.

"Мы договорились с Татьяной Москалькова о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной", - добавила Денисова.

Как сообщал УНН, состояние содержимого в РФ политзаключенного Станислава Клих ухудшается. Он подозревает в себя рак кожи.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Станиславу Клих 20 лет лишения свободы.

Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, омбудсмен, рак, Станислав Клых
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