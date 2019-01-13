Украинцам посоветовали заранее подготовиться к голосованию за рубежом

КИЕВ. 13 января. УНН. Избирателям на избирательных участках следует заранее позаботиться о своем включении в списки. Об этом сообщает пресс-служба Консульства Украины в Дубае, передает УНН.

В частности, согласно советами, списки избирателей составляются на основе данных Государственного реестра избирателей, можно проверить через ресурс drv.gov.ua или лично - посетив в любой рабочий день заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства с загранпаспортом и подав письменный запрос по содержанию ваших персональных данных в Государственном реестре избирателей.

Если данные и избирательный адрес правильные, в день голосования следует прийти с паспортом, временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок по избирательному адресу с 8 до 20 часов по местному времени страны пребывания.

Если же данные и избирательный адрес указаны неверно, то в МИД посоветовали обратиться лично или отправить документы по почте в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства для постановки на консульский учет. Или можно подать заявление с приложенными к нему документами (копиями), подтверждающими указанные в ней сведения в дипмиссии.

При этом в ведомстве напомнили, что в день голосования изменения в список избирателей не вносятся.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обнародовала адреса избирательных участков, где смогут проголосовать на выборах президента украинцы, проживающие на территории Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнул, что пять избирательных участков по территории Российской Федерации было ликвидировано для обеспечения безопасности украинских граждан, и рассказал о порядке включения в списки избирателей.