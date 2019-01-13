Порошенко заявил о давлении Кремля на Варфоломея из-за создания ПЦУ

КИЕВ. 13 января. УНН. Украина получила объединенную автокефальную поместную украинскую церковь несмотря на яростное сопротивление Кремля. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения по случаю получения Томоса об автокефалии в Виннице, передает корреспондент УНН.

"Его Всесвятость (Вселенский патриарх Варфоломей - ред.) сделал это (согласился создать в Украине единую независимую Православную церковь Украины - ред.). Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации - страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал", – сказал Порошенко.

При этом Глава государства отметил, что Вселенский патриарх был очень удивлен оперативным решением Объединительного собора Украинской церкви, во время которого присутствующие на нем иерархи постановили совместное решение о создании в Украине единой Православной церкви. По словам Порошенко, тот думал, что решение было заготовлено ранее.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством главы Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.