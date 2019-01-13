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Оккупанты ежемесячно зарабатывают 35 млн грн на захваченном украинском оборудовании

Оккупанты ежемесячно зарабатывают 35 млн грн на захваченном украинском оборудовании

КИЕВ. 13 января. УНН. Мобильные операторы ОРДЛО, работающие на захваченном украинском оборудовании, приносят оккупационным администрациям ежемесячный доход в размере 35 млн грн. Об этом сообщил министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн гривен в месяц, 420 млн гривен в год. Это серьезный дополнительный доход для тех, кто работает в оккупационных администрациях", - цитирует слова министра пресс-служба.

По его словам, оккупационные службы Российской Федерации пытаются разорвать связь между двумя частями украинского общества, для чего задействуют все механизмы, в том числе ограничения движения на КПВВ и блокировки мобильной связи украинских операторов.

"Контрольные пункты въезда-выезда со стороны подконтрольных правительству Украины территорий улучшили свою пропускную способность, в свою очередь позволяет сокращать сроки ожидания. Однако со стороны оккупационных администраций так и остались те же мощности, которые были раньше. Более того, оккупационные администрации не хотят открывать КПВВ в Золотом, что могло бы создать дополнительные возможности для людей, пересекающих линию разграничения", - добавил Черныш.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone-Украина" год назад сообщал, что не может проверить отремонтировать свое оборудование на неподконтрольной территории Донецкой области.

Летом прошлого года мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может восстановить оборудования для полноценной работы связи из-за отсутствия гарантий безопасности.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, оккупация, мобильная связь, ОРДЛО
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