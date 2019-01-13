Оккупанты ежемесячно зарабатывают 35 млн грн на захваченном украинском оборудовании

КИЕВ. 13 января. УНН. Мобильные операторы ОРДЛО, работающие на захваченном украинском оборудовании, приносят оккупационным администрациям ежемесячный доход в размере 35 млн грн. Об этом сообщил министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн гривен в месяц, 420 млн гривен в год. Это серьезный дополнительный доход для тех, кто работает в оккупационных администрациях", - цитирует слова министра пресс-служба.

По его словам, оккупационные службы Российской Федерации пытаются разорвать связь между двумя частями украинского общества, для чего задействуют все механизмы, в том числе ограничения движения на КПВВ и блокировки мобильной связи украинских операторов.

"Контрольные пункты въезда-выезда со стороны подконтрольных правительству Украины территорий улучшили свою пропускную способность, в свою очередь позволяет сокращать сроки ожидания. Однако со стороны оккупационных администраций так и остались те же мощности, которые были раньше. Более того, оккупационные администрации не хотят открывать КПВВ в Золотом, что могло бы создать дополнительные возможности для людей, пересекающих линию разграничения", - добавил Черныш.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone-Украина" год назад сообщал, что не может проверить отремонтировать свое оборудование на неподконтрольной территории Донецкой области.

Летом прошлого года мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может восстановить оборудования для полноценной работы связи из-за отсутствия гарантий безопасности.