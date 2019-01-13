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РФ стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ – МинВОТ

РФ стягивает в Крым военную технику, чтобы блокировать к нему доступ – МинВОТ

КИЕВ. 13 января. УНН. Россия применяет расширенный военный контингент для ограничения доступа не только возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга и тому подобное. Об этом сообщил министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МинТОТ.

"Российская Федерация имеет мощный физический фактор, который она применяет для блокировки. В военной теории - это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому Россия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга и т.д.", - цитирует слова министра пресс-служба.

По его словам, в Джанкое в Крыму РФ дополнительно развернула ракетные комплексы С400 - всего таких 4 комплекса для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины.

"Мы видим милитаризацию, мы видим ограничения в доступе, военную угрозу и мы знаем, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска", - добавил при этом министр.

Напомним, в сети были опубликованы снимки российских развернутых ракетных батарей С-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

В конце ноября Российская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, военная техника, доступ
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