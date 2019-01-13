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Трех митрополитов отметили госнаградами

Трех митрополитов отметили госнаградами

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами митрополита Симеона (Шостацкого), Александра (Драбинко), а также Андрея (Абрамчука). Об этом говорится в соответствующем указе Президента Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Указ Президента Украины №7/2019 "О награждении государственными наградами Украины". За значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Шостацкий Владимира Ивановича (Симеона) - митрополита", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно указу, награду в виде ордена князя Ярослава Мудрого V степени должен получить митрополит Александр Драбинко, а митрополит Степан Абрамчук (Андрей) - орден "За заслуги" II степени.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Источник: УНН
Теги: церковь, награды, митрополит, Петр Порошенко
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