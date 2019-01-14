США приступили к выводу своих войск из Сирии

КИЕВ. 14 января. УНН. Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего военного контингента из Сирии, при этом и дальше продолжают бороться с остальными боевиками террористической группировки "Исламское государство" в стране. Об этом в Twitter написал Президент США Дональд Трамп, передает УНН.

"Приступаем к выводу (войск - ред.) из Сирии, давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата "Исламского государства" по различным направлениям ", - говорится в сообщении.

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Также Президент США отметил: "Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от долгосрочной политики США на уничтожение "Исламского государства" в Сирии - настоящего врага. Мы тоже от этого получили пользу, однако сейчас пришло время вернуть наших военных домой. Остановим бесконечные войны".

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб, который несет страна от крайне неисправной границы с Мексикой, является более значительным, чем последствия длительного частичного закрытия правительственных учреждений (шатдаун), которое продолжается 23-й день.