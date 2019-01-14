Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 14 января 2019 02:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За последние сутки в Киевской области произошло 15 ДТП
За последние сутки в Киевской области произошло 15 ДТП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1785
Версия для печати

США приступили к выводу своих войск из Сирии

США приступили к выводу своих войск из Сирии

КИЕВ. 14 января. УНН. Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего военного контингента из Сирии, при этом и дальше продолжают бороться с остальными боевиками террористической группировки "Исламское государство" в стране. Об этом в Twitter написал Президент США Дональд Трамп, передает УНН.

"Приступаем к выводу (войск - ред.) из Сирии, давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата "Исламского государства" по различным направлениям ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США узнали о расследовании ФБР против Трампа

Также Президент США отметил: "Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от долгосрочной политики США на уничтожение "Исламского государства" в Сирии - настоящего врага. Мы тоже от этого получили пользу, однако сейчас пришло время вернуть наших военных домой. Остановим бесконечные войны".

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб, который несет страна от крайне неисправной границы с Мексикой, является более значительным, чем последствия длительного частичного закрытия правительственных учреждений (шатдаун), которое продолжается 23-й день.

Источник: УНН
Теги: США, Исламское государство, военные, Сирия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.