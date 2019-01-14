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Сенатор-республиканец посоветовал Трампу временно прекратить "шатдаун"

Сенатор-республиканец посоветовал Трампу временно прекратить "шатдаун"

Линдcи Грэм

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог бы временно прекратить "шатдаун" и восстановить работу правительства для того, чтобы попытаться договориться с демократами о финансировании строительства стены на границе США с Мексикой. Об этом сенатор-республиканец Линдcи Грэм заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

"Я бы рекомендовал ему восстановить работу правительства на короткий промежуток времени, например, три недели. В случае, если за этот период Трампу не удастся договориться о выделении средств на строительство стены, то президент мог бы попробовать получить финансирование на строительство заграждений посредством введения чрезвычайного положения", - сообщил Линдcи Грэм.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемый "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб, который несет страна от крайне неисправной границы с Мексикой, является более значительным, чем последствия длительного частичного закрытия правительственных учреждений (шатдаун), которое продолжается 23-й день.

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, Дональд Трамп
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