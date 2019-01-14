Белый дом не сохраняет данные о некоторых встречах Трампа с иностранными лидерами

КИЕВ. 14 января. УНН. Администрация Президента США Дональда Трампа, вопреки существующей в США практике, сохраняет подробные данные далеко не обо всех встречах хозяина Белого дома с лидерами других государств. Об этом докладывает газета The Wall Street Journal, передает УНН.

"Трамп рассчитывает, что такой подход поможет ему проще построить доверительные отношения с иностранными коллегами. Он не пользуется традиционными дипломатическими техниками. Записей, касающихся встреч с его участием, которые вы ожидали увидеть, нет", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что в администрации Трампа также склонны не всегда составлять полные стенограммы разговоров президента США с иностранными лидерами по телефону. У Вашингтоне выбрали такой подход, в том числе в связи с опасностью утечек информации, которые регулярно имели место после победы Трампа на выборах.

По утверждению издания, Трамп, в частности, опасаясь утечки, настаивал на том, чтобы на его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге летом 2017 года на полях саммита G20 не было стенографистов. Российская сторона, по версии издания, наоборот, выступала за то, чтобы стенографист присутствовал.

Как сообщал УНН, юристы, представляющие два комитета Палаты представителей Конгресса США обсудят возможность вызвать на разговор с законодателями переводчиков, работавших на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина.