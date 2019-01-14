В УПЦ МП ответили на призыв Порошенко показать Томос Русской православной церкви

Киев. 14 января. УНН. В Русской православной церкви (РПЦ) нет Томоса об автокефалии, поскольку ее статус был установлен решением церковного собора. Об этом в Facebook заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич, передает УНН.

“Не Томосом единым живет Православие, но еще и решениями церковных Соборов. Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией ІІ, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным Собором в Константинополе, в котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский Патриархи. Кстати, ни у кого из них также не имеется Томоса. И ничего, живут как-то и без Томосов”, - говорится в сообщении.

Также Николай Данилевич отметил, что ни одна из древних Церквей не имеет Томоса, поскольку Томосы в церковной практике появляются, главным образом, в 19 веке, когда начали провозглашаться национальные автокефалии.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложил Русской православной церкви продемонстрировать ее Томос об автокефалии.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утверждено устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января 2019 состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, вскоре его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.