Порошенко: армии за пять лет передали 26 тыс. единиц оружия и техники

КИЕВ. 14 января. УНН. Почти 26 тысяч единиц оружия и военной техники получила украинская армия от государственного оборонно-промышленного комплекса за пять лет. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные силы, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе. Вышколенные ребята и девушки готовы в любой момент защитить свою страну. И это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 000 единиц оружия и военной техники получила наша армия от ГК "Укроборонпром" за все время военной российской агрессии против Украины", - сообщил Президент в Facebook.

Он добавил, что боевые способности украинской армии, чтобы защитить наше государство, будут усиливать.

Напомним, Украина закупила у Турции ударные дроны.