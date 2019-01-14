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В Украине появится "посол ООН" - Ельченко

В Украине появится "посол ООН" - Ельченко

КИЕВ. 14 января. УНН. С 2019 года в системе ООН внедряется так называемый институт послов, такой "посол ООН" будет действовать и в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в своей статье для "Зеркала недели", передает УНН.

"Отныне такой "посол ООН" будет действовать и в Украине. Но для него, а точнее - ее полноценного функционирования придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 году соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям", - отметил дипломат.

По его словам, теперь резиденты-координаторы будут непосредственно подчиняться Генеральному секретарю ООН и будут считаться самыми высокими представителями системы ООН в страновых офисах. Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное - поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, в сфере безопасности, политических, техногенных).

По его мнению, более широкие полномочия резидентов-координаторов должны помочь Генеральному секретарю держать руку на пульсе на местах с целью оперативного реагирования. Соответственно, требования и ответственность ООН тоже усиливаться.

Напомним, Украина выступила за отмену вето в Совбезе ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, послы, Владимир Ельченко
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