Денисова прибыла в Москву для решения вопросов пленных украинских моряков

КИЕВ. 14 января. УНН. Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прибыла поездом в Москву. Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам. Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня. Будем пытаться попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков", - написала Денисова.

Встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

Напомним, Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова провела беседу с российской коллегой Татьяной Москалькова по организации возможной встречи в Москве.



