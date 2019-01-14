За год в Украину не пустили 41 тысячу человек

КИЕВ. 14 января. УНН. Более 41 тысячи человек отказали в пропуске в Украину в течение 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В течение 2018 года по разным причинам в пропуске было отказано более 41 тысячу человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники помешали более 1000 попыток пересечения границы по поддельным документам, 100 - по чужим, почти 6000 - по недействительным.

Напомним, более 800 россиян не пустили в Украину после военного положения, с 26 декабря. За время действия военного положения в пересечении украинской границы было отказано 1651 гражданину РФ.

Также напомним, Госпогранслужба в 2018 году оформила 100,5 млн лиц и более 20 млн транспортных средств.