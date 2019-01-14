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Храм при главном военном госпитале в Киеве перешел в ПЦУ

Храм при главном военном госпитале в Киеве перешел в ПЦУ

КИЕВ. 14 января. УНН. Храм Покровы Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале на Печерске в Киеве перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на Религиозную информационную службу Украины.

"Храм Покровы Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале (на Печерске) - один из киевских храмов бывшей УПЦ МП, что первыми присоединились к единой Украинской Церкви", - отметили в РИСУ.

Следует отметить, что в столице также в ПЦУ перешел Спасо-Преображенский собор.

Напомним, Винницкая область занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые присоединились к новой Православной церкви Украины.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП, Автокефалия, Томос
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