У Президента прокомментировали ситуацию с не допуском священников в храмы

КИЕВ. 14 января. УНН. В случае, если прихожане не поддерживают позицию священника, который не хочет переходить к Православной церкви Украины (ПЦУ), то ему следует подыскать себе новую общину. Об этом заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, и общество не поддерживает священника, то тогда священнику лучше поискать себе другую общину. Значит, он не сумел найти и слова веры, и слова обучения, которые бы повели за ним общество. Если священник не понимает, что общество хочет украинской церкви, а он ей толчет и дальше мантры о том, что без Кирилла мы не обойдемся, то, конечно, что такой результат абсолютно ожидаемый", - отметил он.

По его словам, подавляющее большинство православных в Украине хочет иметь Поместную церковь в Украине. Ранее прихожан останавливал психологический фактор непризнания украинской церкви Киевского патриархата, теперь, когда церковь получила Томос, прихожане будут переходить к ПЦУ.



При этом он добавил, что временные рамки перехода будут разные для каждого прихода.



Напомним, Винницкая область занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые присоединились к новой Православной церкви Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения по случаю получения Томоса про автокефалию в Виннице.



12 января стало известно, что община Свято-Николаевского храма села Ворсовка Малинского района Житомирской области приняла решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.



10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.



Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.



Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.



5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.