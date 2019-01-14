Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 14 января 2019 16:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На заседании Военного комитета НАТО ожидается участие главы Генштаба Украины
На заседании Военного комитета НАТО ожидается участие главы Генштаба Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5505
Версия для печати

В ВР получили 38 заявлений на должности в набсоветах госбанков

В ВР получили 38 заявлений на должности в набсоветах госбанков

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности получил 38 заявок от кандидатов для участия в конкурсе на замещение трех должностей в наблюдательных советах трех государственных банков. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Павел Ризаненко в Facebook, передает УНН.

"Комитет ВРУ по вопросам банковской деятельности и финансовой политики получил 38 заявок от кандидатов для участия в конкурсе на замещение 3 позиций в наблюдательных советах 3 государственных банков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк)", - сообщил он.

Он указал, что по новому законодательству наблюдательный совет каждого госбанка будет насчитывать 9 членов, 6 из которых - независимые члены, которые должны быть выбраны на конкурсе специально созданной конкурсной комиссией, и 3 кандидата - по назначению КМУ, АП, и комитета ВРУ по банковскому делу и финансовой политике (по одному от каждого органа).

Профильный комитет объявил конкурсный отбор на должности членов наблюдательных советов государственных банков в ноябре 2018 года.

Ранее в НБУ сообщали, что будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрэксимбанке ожидается до конца марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: банки, Верховная Рада, наблюдатели, совет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.