В ВР получили 38 заявлений на должности в набсоветах госбанков

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности получил 38 заявок от кандидатов для участия в конкурсе на замещение трех должностей в наблюдательных советах трех государственных банков. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Павел Ризаненко в Facebook, передает УНН.

"Комитет ВРУ по вопросам банковской деятельности и финансовой политики получил 38 заявок от кандидатов для участия в конкурсе на замещение 3 позиций в наблюдательных советах 3 государственных банков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк)", - сообщил он.

Он указал, что по новому законодательству наблюдательный совет каждого госбанка будет насчитывать 9 членов, 6 из которых - независимые члены, которые должны быть выбраны на конкурсе специально созданной конкурсной комиссией, и 3 кандидата - по назначению КМУ, АП, и комитета ВРУ по банковскому делу и финансовой политике (по одному от каждого органа).

Профильный комитет объявил конкурсный отбор на должности членов наблюдательных советов государственных банков в ноябре 2018 года.

Ранее в НБУ сообщали, что будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрэксимбанке ожидается до конца марта 2019 года.