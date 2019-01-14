В Human Rights Watch выступили в защиту крымского адвоката Курбединова

КИЕВ. 14 января. УНН. Правозащитники из организации Human Rights Watch выступили в защиту адвоката Эмиля Курбединова, которого Министерство юстиции России хочет исключить из состава крымской коллегии адвокатов, и назвали такие шаги оккупантов - преследованием, передает УНН со ссылкой на сообщение организации.

В Human Rights Watch отметили, что не так много адвокатов, работающих с правозащитной тематикой, имеет достаточно отваги работать в Крыму в наши дни.

"Недавнее письмо от Минюста России крымскому адвокату Эмилю Курбединову, что ставит под угрозу его профессию, - еще одно печальное напоминание, что российские власти не намерены отступать", - отметили правозащитники.

В организации не исключают, что оккупационная власть имеет целью запугать Курбединова, создавая угрозу лишения адвокатского статуса, что вполне может стать следующим шагом.

"Курбединов - ведущий в Крыму адвокат, работает в защиту прав человека в политически мотивированных делах - поэтому неудивительно, что власть преследует его", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".