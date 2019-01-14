Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 14 января 2019 17:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Еврокомиссия: до министериала ЕС, России и Украины технических совещаний по газу не будет
Еврокомиссия: до министериала ЕС, России и Украины технических совещаний по газу не будет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3090
Версия для печати

В Human Rights Watch выступили в защиту крымского адвоката Курбединова

В Human Rights Watch выступили в защиту крымского адвоката Курбединова

КИЕВ. 14 января. УНН. Правозащитники из организации Human Rights Watch выступили в защиту адвоката Эмиля Курбединова, которого Министерство юстиции России хочет исключить из состава крымской коллегии адвокатов, и назвали такие шаги оккупантов - преследованием, передает УНН со ссылкой на сообщение организации.

В Human Rights Watch отметили, что не так много адвокатов, работающих с правозащитной тематикой, имеет достаточно отваги работать в Крыму в наши дни.

"Недавнее письмо от Минюста России крымскому адвокату Эмилю Курбединову, что ставит под угрозу его профессию, - еще одно печальное напоминание, что российские власти не намерены отступать", - отметили правозащитники.

В организации не исключают, что оккупационная власть имеет целью запугать Курбединова, создавая угрозу лишения адвокатского статуса, что вполне может стать следующим шагом.

"Курбединов - ведущий в Крыму адвокат, работает в защиту прав человека в политически мотивированных делах - поэтому неудивительно, что власть преследует его", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".

Источник: УНН
Теги: Крым, Human Rights Watch, адвокаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.