В Раде предлагают разработать госпрограмму по борьбе с продажей лекарств в Интернете

КИЕВ. 14 января. УНН. Проблема несанкционированной продажи лекарств в сети Интернет обусловлена отсутствием за это наказания с одной стороны, а с другой стороны украинцы сами рискуют, понимая, что в сети могут приобрести некачественный товар. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Олег Барна.

По его словам, чтобы комплексно подойти к решению этой проблемы должна быть разработана государственная программа по противодействию Интернет-торговли лекарствами.

"Действительно, в Интернете лекарства продаются неконтролируемо. Поэтому необходимо разработать государственную программу по надлежащему контролю за торговлей неспециализированными учреждениями, то есть - через Интернет.

Кроме того, согласно статуса и полномочий, департамент киберполиции больше обращает внимание на нарушения в сфере, связанной с уголовными деяниями. Но если есть факты о продаже некачественных лекарств в Интернете - они должны были бы реагировать на это, как и любые другие правоохранительные органы. Для этого надо писать заявление в правоохранительные органы и рассказать, где такие лекарства были приобретены", - сказал политик.

Вместе с тем, по мнению Барны, украинцы часто сознательно идут на риск и покупают некачественные лекарства в сети.

"У нас люди сами не захотят учить, что такое кибербезопасность, как отличить фейковые рекламы, фейковые предприятия. И в таком случае, никакие правоохранительные органы не справятся с проблемой. У нас множество фальшивых фирм, которые хотят обмануть людей, поэтому здесь важно обратить внимание и на компьютерную и на цифровую грамотность населения", - резюмировал он.

Как писал УНН, в разгар эпидемий аптеки хорошо зарабатывают на украинцах путем повышения цен.

По мнению парламентариев, отечественные аптеки уже давно превратились в "супермаркеты", которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности.

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№ 8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.

Документ планируют голосовать в текущем году.