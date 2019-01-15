В Раде назвали виновников расцвета уличной торговли

КИЕВ. 15 января. УНН. Столичная власть имеет все рычаги и законодательную основу для того, чтобы противодействовать незаконной уличной торговли, однако этого не делает. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам бюджета Иван Куличенко.

По его словам, никакого дополнительного законодательства для борьбы с уличными торговцами пока разрабатывать не нужно.

"В рамках общего благоустройства там, где не должно быть уличной торговли - городской совет сам может запретить и не давать разрешений на торговлю. Кроме случаев, когда создаются, например, рождественские ярмарки. И контроль за этим - это также функции городского совета. Они сами принимают решение - с какого срока и по какой, и чем там торгуют. Поэтому законодательство дополнительное для этого не требуется. Если люди торгуют там, где не положено - в этом виновата местная власть, которая не контролирует вопросы благоустройства своего города", - сказал депутат.

Он также отметил, что у столичного городского совета возможности регулировать уличную торговлю шире, чем у остальных городов.

Как писал УНН, в Ереване полностью запретили уличную торговлю.

Также напомним, по данным Госпродпотребслужбы Киева, в столице каждый третий киоск с шаурмой работает нелегально.

Добавим, что, по словам политика Сергея Тригубенко, в Украине за массовые отравления виновные не несут никакой ответственности.