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ЦИК отказала в регистрации трем претендентам на должность Президента

ЦИК отказала в регистрации трем претендентам на должность Президента

КИЕВ. 14 января. УНН. В Центральную избирательную комиссию с началом избирательного процесса подали документы одинадцать человек, троим из них отказали в регистрации. Об этом после заседания Центризбиркома сообщил представитель ЦИК Константин Хивренко, передает корреспондент УНН.

"С началом избирательного процесса, с 31 декабря 2018 года по 14 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию документы на кандидатство подали 11 человек, 5 из них зарегистрированы кандидатами на пост Президента Украины, трем лицам отказано в реесстрации по причине отсутствия банковского документа о внесения залога в 2,5 млн грн или неточностей, или отсутствия определенных документов. Документы трех человек находятся на рассмотрении", - сказал Хивренко.

Как сообщал УНН, ЦИК вдруг отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу.

По мнению председателя Комитета избирателей Украины, кандидатам в президенты выгодно затягивать с официальной регистрацией в Центральной избирательной комиссии.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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