Украинских моряков будут судить группами по четыре человека - адвокат

КИЕВ. 14 января. УНН. Московский городской суд рассмотрит 15 января вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека. Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинцев Николай Полозов, передает УНН.

"На сайте Московского городского суда появилась информация о завтрашних судах по продлению стражи военнопленным морякам. Суды будут проводить заседания, разбив моряков по четверкам", - отметил адвокат.

При этом он уточнил, что его подзащитный, военнопленный Денис Гриценко, будет завтра на суде совместно с военнопленными Власюком, Зинченко и Драчом.

Напомним, встреча Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москальковой 14 января отменена – об этом последняя уведомила украинского Омбудсмена смс-кой.

Ранее стало известно, что ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием.

В то же время команда защиты военнопленных моряков намерена добиваться проведения открытых и прозрачных судебных заседаний.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.