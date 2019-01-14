На рассмотрении комитетов Рады находятся более 3 тысяч законопроектов

КИЕВ. 14 января. УНН. По состоянию на 10 января 2019 года на рассмотрении комитетов Верховной Рады Украины находится более 3 тысячи законопроектов, из которых только 40% подготовлен к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"На рассмотрении в комитетах Верховной Рады по состоянию на 10 января 2019 года находится 3407 законопроектов, за прохождение которых они ответственны, из которых 1219 проектов законов, или 40%, уже подготовлен к рассмотрению", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что больше всего законопроектов на проработке у Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики - 624 (подготовлено к рассмотрению 54) и Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - 517 (подготовлены 210).

Как сообщал УНН, Верховная Рада отклонила более половины законопроектов, которые в течение девятой сессии восьмого созыва рассмотрели парламентские комитеты.