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Все кандидаты на пост Президента получат защиту - Аваков

Все кандидаты на пост Президента получат защиту - Аваков

КИЕВ. 14 января. УНН. Все кадидаты на пост Президента Украины получат защиту. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети ОПОРА, членов коллегии МВД и руководства НПУ, согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции", - написал Аваков.

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Как сообщал УНН, пока ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост Президента Украины, трем отказано в регистрации.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, ЦИК, Арсен Аваков, Украина
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