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Российские активисты собрали более полумиллиона рублей для украинских военнопленных

Российские активисты собрали более полумиллиона рублей для украинских военнопленных

КИЕВ. 14 января. УНН. Российские правозащитники и активисты собрали более полумиллиона рублей для украинских военнопленных, на которые им закупят необходимые вещи, одежду и еду. Об этом в своем Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают наших ребят в русском плену. Активисты сообщили мне и родственникам, что ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и предметы первой необходимости", - написала Денисова.

Она сообщила, что на встрече присутствовали родственники украинских моряков, которые поблагодарили российских правозащитников.

"Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже у РФ есть люди, которые готовы прислушиваться и помогать. Правозащитники устраивают пикеты, передают письма и посылки от родных. Родители поблагодарили активистов и правозащитников за помощь и поддержку", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, украинских моряков будут судить группами по четыре человека.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, военнопленные, Людмила Денисова
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