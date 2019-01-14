В правительстве заявили об очередной информационной атаке против евроинтеграции

КИЕВ. 14 января. УНН. Пророссийские средства массовой информации в Украине продолжают информационную атаку против европейской и евроатлантической интеграции. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Мы видим атаку, очередную мифологизацию как ЕС, так и НАТО. Это некий каскад, который переливается из российского медийного поля к нам в Украину. Я вижу в этом серьезную угрозу", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что в государственном бюджете на 2019 заложены средства на проведение информационных кампаний по европейской и евроатлантической интеграции.

"Это информирование граждан государственными институтами об истинных ценностях и настоящие позитивы от того, когда мы внедряем в себя те или иные стандарты НАТО или те или иные правила и процедуры ЕС", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В ноябре 2018 года Президент заявлял, что обретение членства в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия.

В июне 2018 года Президент заявлял, что на сегодня Украина делает несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. В том же июне Порошенко выразил надежду на членство Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

В октябре 2017 Порошенко заявлял, что убежден, что Украина обязательно станет членом НАТО.

В сентябре 2017 Президент сообщал, что Украина будет углублять сотрудничество с ЕС для членства в Евросоюзе и назвал членство в ЕС и НАТО исторической миссией Украины.

В августе 2017 Президент говорил то же самое, а в июле 2016 Президент подчеркивал, Украина была и остается приоритетным партнером НАТО.