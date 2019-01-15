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Пять пленных украинских моряков в СИЗО посетили адвокаты

Пять пленных украинских моряков в СИЗО посетили адвокаты

КИЕВ. 15 января. УНН. Адвокаты смогли 14 января посетить пять пленных украинских моряков — Сергея Попова, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Евгения Семидоцкого и Дениса Гриценко, которые находятся в московских СИЗО, передает УНН со ссылкой на сообщение координатора группы адвокатов Николая Полозова.

“Все посещённые военнопленные моряки в хорошем расположении духа. Никаких жалоб не высказывали. Адвокаты уточнили потребности военнопленных в продуктах питания, вещах и предметах и передали соответствующие пожелания волонтерам”, — указано в сообщении адвоката.

Напоминаем, московский городской суд рассмотрит 15 января вопрос продления ареста украинским военнопленным морякам, разбив их на группы по четыре человека. Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинцев Николай Полозов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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