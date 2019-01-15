ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 15 января. УНН. 14 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели (в полосе действий оперативно-тактического группировки “Восток”) обстрелы: “позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов — вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункт в Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Водяное. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ российско-оккупационные войска вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское , из гранатометов — в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Трехизбенка”.

Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 января, четыре боевика погибли и трое получили ранения.

“В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки „Восток“ враг открывал огонь из гранатометов — в районе поселка Славный и в полосе действий оперативно-тактического группировки „Север“ из автоматических гранатометов — вблизи поселка Новоалександровка. За эти сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения”, — добавили в пресс-центре ООС.