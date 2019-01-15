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Первый приход Днепропетровской области присоединился к ПЦУ

Первый приход Днепропетровской области присоединился к ПЦУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января 2019 года, управляющий Днепровской епархией Преосвященнейший Владыка Симеон посетил Свято-Покровский храм с. Рубановское Васильковского района, который первый, в Днепропетровской области, перешел в поместную Церковь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу епархии.

После молитвы епископ Симеон возглавил благодарственный молебен, "засеял" прихожан и поздравил о. Василия с днем ангела, отметив его Благословенной грамотой, а также все общество, которое более 20 лет постоянно молилась за Украинскую Церковь.

Завершилась молитва торжественным многолетием, колядками в исполнении студентов ДДС и праздничной трапезой.

Как сообщал УНН, Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса ПЦУ .

Как сообщал УНН, Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Днепр и Днепропетровская область
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