Первый приход Днепропетровской области присоединился к ПЦУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января 2019 года, управляющий Днепровской епархией Преосвященнейший Владыка Симеон посетил Свято-Покровский храм с. Рубановское Васильковского района, который первый, в Днепропетровской области, перешел в поместную Церковь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу епархии.

После молитвы епископ Симеон возглавил благодарственный молебен, "засеял" прихожан и поздравил о. Василия с днем ангела, отметив его Благословенной грамотой, а также все общество, которое более 20 лет постоянно молилась за Украинскую Церковь.

Завершилась молитва торжественным многолетием, колядками в исполнении студентов ДДС и праздничной трапезой.



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