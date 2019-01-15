Климкин стал на защиту кинотеатра "Киев"

КИЕВ. 15 января. УНН. Киеву необходимо сохранить кинотеарт "Киев". Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Судьба кинотеатра "Киев" меня очень волнует. Именно здесь уже много лет успешно проходит Киевский международный кинофестиваль "Молодость". И именно здесь иностранные посольства проводят национальные дни кино. Кинотеатр "Киев" - один из тех арт-объектов, который является безусловной частью столичной идентичности. Трудно представить, сколько первых свиданий прошло за этой дверью. Или же сколько было здесь буквально на коленках написано рецензий, благодаря специальным и фестивальным кинопоказам. И просто невозможно представить культурную карту нашей столицы без кинотеатру "Киев". Знаю, что Киевсовет собирается объявить конкурс по дальнейшему арендатору. Киеву нужен "Киев", - сообщил он.



Как сообщал УНН, в КГГА объявили о конкурсе на право аренды кинотеатра "Киев".



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